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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hafik ilçesinde de kar etkili oluyor. Hafik Gölü ve Kızılırmak'ta kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 22 köy yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Hafik ilçesinde de kar etkmili oluyor. Hafik ile Doğanşar ilçesi arasında yoğun yağış sebebiyle Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuraklığın etkisiyle su seviyesi düşen Hafik Gölü ve Kızılırmak'ta kar nedeniyle güzel görüntüler oluştu.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan gölde karın etkisiyle su seviyesinde artış bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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