Sivas'ta çocuklar tatilin keyfini tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak çıkardı

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından eğitime ara verilmesi fırsatını bulan çocuklar, tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak karın tadını çıkarıyor. 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, çocukları eğlenceye dönüştürdü.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, tepsi, poşet ve kızaklarla kayarak tatilin keyfini çıkardı.

İki gün önce başlayan ve etkisini yitiren yağışın ardından merkezde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.

Hayatı olumsuz etkileyen kar, okulları tatil edilen çocukların eğlencesine dönüştü.

Tuzlugöl Mahallesi Merakum mevkisinde bazı çocuklarla aileleri, karın tadını poşetlerle kayarak çıkardı.

Aynı bölgede kendisine özel pist yapan 78 yaşındaki Mehmet Sarıtaş ise kayak takımlarıyla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Sarıtaş, AA muhabirine, 15 yıl önce burayı kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.

Kısa sürede buraları değerlendirdiğini anlatan Sarıtaş, "Kar yağması bizim için güzel bir etkinlik, değerlendirmeye çalışıyoruz. Kar bizim için hayat. Merakum mevkisi Sivas'ın tepsisi, bunun için çok mutluyum. Çocuklar kadar seviniyorum." dedi.

Fatih Mahallesi'ndeki yokuşa gelen çocuklar ise poşet, tepsi ve kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi.

Çocuklardan Melih Dalak, "Burada karın tadını çıkarıyoruz. Gayet güzel, tepsilerimizi alıp kaymaya geldik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
