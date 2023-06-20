Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 6 Bin 500 Paket Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, kaçak yollardan Türkiye'ye getirilerek piyasaya sürülmesi planlanan 6 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1'i kamu görevlisi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'dan Türkiye'ye kaçak eşya getireceği belirlenen 2 şüpheli, Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin kaçak eşyaları, İstanbul aktarmalı uçuşla Sivas'a getirip piyasaya süreceği tespit edildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan şüphelilerin X-ray taramasından geçirilen valizlerinde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü olduğu tespit edildi. Ardından durum Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bulunan sorumlu ekiplere bildirildi.Sivas'a indikten sonra valizlerini almaya giden şüpheliler, havalimanından çıkış yapacakları sırada Malatya Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Yapılan aramada, şüphelilere ait valizlerde 500 bin TL değerinde 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında, kaçak eşyanın Türkiye'de dağıtımını yapacak kuryenin yanı sıra söz konusu kaçakçılık girişimine dahil olduğu tespit edilen 1'i kamu görevlisi, 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.