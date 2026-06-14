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Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Sivas'ta Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde stantlar kuruldu. Vali, belediye başkanı ve protokol üyeleri stantları ziyaret ederek jandarmanın görevleri ve teknolojik imkanları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde kurulan stantlarda, vatandaşlara jandarmanın görevleri, kullandığı teknolojik imkanlar ve yürüttüğü faaliyetler tanıtıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve protokol üyeleri stantları ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Taşkın'dan bilgi alan Vali Şimşek, 187 yıldır milletin huzuru, güvenliği ve esenliği için fedakarca görev yapan jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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