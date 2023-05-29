Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu DSİ kavşakta meydana geldi. H.İ.I. idaresindeki 58 FU 332 plakalı araç ile S.G. yönetimindeki 51 ACE 946 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü H.I.İ ile araçların içerisinde bulunan E.I., H.I., D.T., B.T., F.T.ve E.I. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.