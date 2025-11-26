Sivas'ta Güvenlik ve Kamu Düzeni Toplantısı Yapıldı

Sivas Valiliği tarafından şehirde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında " Sivas'ın Huzuru" temasıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

İlin genel asayiş durumuna ilişkin bazı veriler ve gerçekleştirilen önemli operasyonlar hakkında bilgi veren Şimşek, 10 aylık güvenlik verilerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Şimşek, bu kapsamda toplam olay sayısında yüzde 13'lük bir azalma yaşandığını, genel aydınlatma oranının ise yüzde 96 seviyesinden yüzde 98,2'ye yükseldiğini bildirdi.

Suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini aktaran Şimşek, "Son 10 ayda hapis cezasıyla aranan 966 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Aynı dönemde ruhsatsız silahlanmaya karşı da yoğun bir mücadele yürüttük. 476 ruhsatsız silah ele geçirildi, 571 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı." ifadesini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise narkotik ekiplerinin son 10 ayda 108 operasyon gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarda uyuşturucu imal ve ticareti yapan 125 şüpheli yakalandı. İster satıcı, isterse kullanıcı olsun bu illetin kökünü kazıyana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz bundan sonra da kararlılıkla sürecektir. Vatandaşların mal güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ekim ayında güvenlik güçlerinin değeri 1 milyon lira olan sahte altınla vatandaşları dolandırmaya çalışan 1 şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz de devam ediyor. Mobil göç araçları, yol kontrolleri ve planlı operasyonlar sayesinde yalnızca bu ay içerisinde 71 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapılmıştır."

Şimşek, kış mevsimine girilmesiyle alınan tedbirlere de değinerek, İl Özel İdaresi, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde hazırlıkların tamamladığını dile getirdi.

Özellikle kar yağışı ve buzlanmanın arttığı günlerde trafik güvenliğinin daha riskli bir hale geldiğine dikkati çeken Şimşek, "Tüm vatandaşlarımız kış lastiği başta olmak üzere gerekli trafik tedbirlerini alsınlar. Bizler emin şehrimiz Sivas'ın huzur ve güvenliğini sağlamak için tüm birimlerimizle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin huzur iklimini korumak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın önderliğinde ve sizlerin desteğiyle ilimizde suç ve suçlularla amansız mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz ve inşallah şehrimizi hep birlikte daha güvenli ve huzurlu hale getireceğiz. Buna olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.