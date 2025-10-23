Sivas'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas Valiliği tarafından şehirde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında "Sivas'ın Huzuru" temasıyla Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı.

İlin genel asayiş durumuna ilişkin bazı veriler ve gerçekleştirilen önemli operasyonlar hakkında bilgi veren Şimşek, yılın ilk 9 ayında olay sayısının 5 bin 358'den 4 bin 677'ye düştüğünü belirtti.

Şimşek, olay aydınlatma oranlarının ise arttığını aktararak, "9 aylık verilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda toplam olay sayımızın yüzde 13 azaldığını görüyoruz. Genel aydınlatma oranımız ise yüzde 95 seviyesinden yüzde 99 seviyesine çıktığını memnuniyetle müşahede ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son 9 ay içerisinde Sivas'ta 447 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Şimşek, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda ise narkotik ekiplerimizin son 9 ayda gerçekleştirdiği 95 operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 107 şahsın yakalandığını ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, şehrin huzur iklimini korumak için var güçleriyle mücadele edeceklerini sözlerini ekledi.