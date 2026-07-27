Sivas'ta 500 kınalı keklik doğaya salındı

Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce doğaya 500 kınalı keklik salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sivas Şube Müdürlüğü tarafından Yıldızeli ilçesi kırsalında program düzenlendi.

Yetkililer tarafından gerekli kontrolleri yapılan 500 keklik, doğal yaşam alanlarına uyum sağlamaları amacıyla belirlenen noktalarda doğaya bırakıldı.

Bölgede azalan keklik varlığının artırılması, yaban hayatının desteklenmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor.

Ayrıca çalışmalarla kekliklerin doğal ortamda çoğalmasının yanı sıra tarım ve hayvancılık alanlarında görülebilen kenelere karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmalarına katkı sunması amaçlanıyor.

Doğal beslenme alışkanlıkları kapsamında çeşitli böcek ve zararlılarla beslenen keklikler, kene popülasyonunun kontrol altında tutulmasına ve biyolojik mücadele çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Yıldız, salım çalışmasının yaban hayatının korunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Kent genelinde keklik popülasyonunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yıldız, "Çalışmamızın temel amacı, doğadaki keklik popülasyonunun artırılması ve keneyle biyolojik mücadeleye katkı sağlanmasıdır. 500 kekliği doğaya bıraktık. Sivas genelinde ise toplam 1000 kekliği doğal yaşam alanlarıyla buluşturduk. Keklik saldığımız bu bölgeyi de avcılık faaliyetlerine kapattık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA