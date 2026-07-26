Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Aşağıkale Mahallesi yakınlarında R.P. yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçta bulunan 5 yaşındaki K.A.P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü R.P. ile araçtaki H.P, S.P. ve A.P. sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA