Haberler

Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Aşağıkale Mahallesi yakınlarında R.P. yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan 5 yaşındaki K.A.P'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü R.P. ile araçtaki H.P, S.P. ve A.P. sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Otomobil uçuruma yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor

Milyonlarca araç sahibi dikkat! 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor