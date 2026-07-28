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Koyulhisar’daki Kazada Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Kerem Ali Polat, Bursa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Koyulhisar’daki Kazada Hayatını Kaybeden 5 Yaşındaki Kerem Ali Polat, Bursa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kerem Ali Polat’ın cenazesi, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Kazada sürücü R.P. ile H.P., S.P. ve A.P. yaralanmıştı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki kazada hayatını kaybeden çocuk Bursa'da toprağa verildi.

Aşağıkale Mahallesi'nde otomobilin devrilmesi sebebiyle 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kerem Ali Polat'ın cenazesi, Orhangazi ilçe mezarlığında defnedildi.

Pazar günü R.P. yönetimindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilmişti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, sürücü ile araçtaki H.P, S.P. ve A.P. yaralanmıştı.

Yapılan incelemelerde 5 yaşındaki Kerem Ali Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
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