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Sivas'ta ATV Devrildi: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta ATV Devrildi: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 73 yaşındaki Eyüp Çakmak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Çakmak'ın cenazesi otopsi için Sivas'a gönderildi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'deki 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Çakmak yönetimindeki ATV, Tavza köyü mevkisinde devrildi.

Köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas'a gönderildi.

Kaynak: AA
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