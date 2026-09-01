Sivas'ta ATV Devrildi: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde devrilen ATV'deki 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Çakmak yönetimindeki ATV, Tavza köyü mevkisinde devrildi.

Köy muhtarı Mustafa Şahin ve çobanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas'a gönderildi.

Kaynak: AA