Sivas'ta Demir Madeni Ocağında Göçük Altındaki Şantiye Müdürü için Arama Çalışmaları 15. Günde
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altına düşen şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları 15 gündür sürüyor. Zaman zaman yaşanan toprak kaymalarına rağmen ekipler titizlikle görev yapıyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla devam ediyor.
Madende 4 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.
Bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.