Sivas'ta Dahiliye Uzmanı Doktor Orhan Kırbıyık İçin Tören Düzenlendi

Sivas'ta Dahiliye Uzmanı Doktor Orhan Kırbıyık İçin Tören Düzenlendi
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Beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Sivaslı dahiliye uzmanı doktor Orhan Kırbıyık için düzenlenen törende ailesi ve sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı. Kırbıyık'ın cenazesi, Numune Hastanesi önünde anıldı.

Sivas'ta beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden dahiliye uzmanı doktor Orhan Kırbıyık için tören düzenlendi.

Beyin tümörü nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve son ameliyatının ardından görev yaptığı hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden 46 yaşındaki Orhan Kırbıyık'ın cenazesi, Numune Hastanesi Başhekimliği önüne getirildi.

Burada Kırbıyık'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü ve fotoğrafı konuldu.

Törende, 2 çocuk babası Kırbıyık'ın ailesi ve sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Numune Hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan, bir meslektaştan ziyade bir kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sevecen, insancıl ve çalışkan bir doktoru kaybettiklerini belirten Fidan, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Törene, Kırbıyık'ın ailesi, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Gökgöz ve sağlık çalışanları katıldı.

Kırbıyık'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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