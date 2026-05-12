Sivas'ta çiftçiler sarı pas hastalığına karşı uyarıldı

Sivas Valiliği, çiftçilere buğdayda yayılma riski bulunan sarı pas hastalığı hakkında uyarıda bulundu. Hava koşullarının hastalığın gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte havaların yağışlı gitmesi ve ardından hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle çiftçiler, sarı pas ve septorya kök çürüklüğü hastalığına karşı uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sinan Berk, son dönemlerde etkili olan yağışlardan dolayı bölgede sarı pas hastalığı riskinin oluştuğunu belirtti.

Hastalıkların yüksek ve sık ekim, aşırı azotlu gübreleme ve yetersiz hava sirkülasyonu olan alanlarda hızla yayıldığına değinen Berk, "Unutulmamalıdır ki hastalık çıktıktan sonra değil çıkmadan önce alınan tedbirler verimi korur. İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekip personelleri tarafından sezon boyunca arazi kontrolleri ve bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Unutmayalım ki geç kalınan müdahale ürün kaybı demektir." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Banu Hasdemir ise sarı pas hastalığının belirtileri hakkında bilgiler verdi.

Genellikle 10-15 derece sıcaklıklarda, nemli ve serin bahar aylarında hastalığın verim kaybına neden olduğuna dikkati çeken Hasdemir, şunları kaydetti:

"Sarı pas hastalığında yapraklarda makine dikişi gibi sıralı çizgiler ve tozlanma şeklinde lekeler görünmektedir. Tarlaya girdiğinizde pantolonunuza sarı renkte bulaşma oluyorsa hastalık aktif ve yayılıyor demektir. Septorya ise yaprak üzerinde kahverengi lekeler oluşturur, zamanla yapraklar kuruyarak bitkinin gelişimi zayıflar. Bitkide sararma, cılız kalma ve yatmalar ortaya çıkar. Bu hastalıklarla mücadele edilmediğinde yüzde elliye varan verim kaybı, üründe kalite düşüşü, tohumluk ve yemlik değerinde azalma görülür. Hatta bazı durumlarda ürün yem olarak kullanıldığında acılaşmalar ortaya çıkabilir."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAyşe Akpınar:

ya bu hastalık ne ya çiftçi de zavallı otu eken adam da çok acı çekiyo bundan. hemen tedbirler alınmalı yoksa mahvolcak herşey vallahi. pantolonuna sarı bulaş olması demek hastalık yayılıyor demek ha hiç hoş değil bu durum birader çok konuşmaya gerek yok ama işleri zor

Haber YorumlarıOsman Yazıcı:

Artık bu çiftçiler ne yapacak bilmiyorlar! ?? Eskiden bu tür hastalıklar bu kadar yaygın değildi, insanlar toprakla uğraşmayı biliyordu. ?? Şimdi de hava koşulları da uygun değil, bitkilere de hastalık bulaşıyor. Çiftçiye yazık, yıllarca çalışıp bu hastalık yüzünden mahvolabilir hepsi. ?? Geçmiş olsun diyorum çiftçi kardeşlerime.

Haber YorumlarıAbide Merve Doğan:

çiftçiler için çok üzücü bu durum açıkçası :( sarı pas hastalığı çok tehlikeli işte böyle hastalıklar yayıldığında bitkiler acı çekiyor ve sonra mahvoluyorlar. çiftçilerin bu kadar zorlanması, bitkilerin hasta olması hep beni çok üzüyor. umarım hızlı bir şekilde hastalık kontrol altına alınır ve kimse zarar görmez, bitkilere acı çektirtmeyiz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

