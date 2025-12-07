Haberler

Sivas'ta cezaevi ring aracının devrildiği kazada yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen cezaevi ring aracı kazasında yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin tedavisi devam ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde dün cezaevi ring aracının devrildiği kazada yaralanan 9 kişiden 8'i taburcu edildi.

Sivas-Erzurum kara yolundaki kaza sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 8'inin tedavisi tamamlandı.

Kazazedelerden 8'i taburcu edildi, bir yaralının Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum'dan Antalya'ya giden R.K. yönetimindeki 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, dün Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrilmiş, kazada araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralanmıştı.

