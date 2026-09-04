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Motosiklet Bariyere Çarptı: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Bariyere Çarptı: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Çolak (24) yönetimindeki 34 NLZ 810 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çolak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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