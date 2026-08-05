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Şarkışla'da engelli Yusuf için temsili asker eğlencesi

Şarkışla'da engelli Yusuf için temsili asker eğlencesi
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zihinsel ve görme engelli 35 yaşındaki Yusuf Ceyhan için temsili asker eğlencesi düzenlendi. Kamuflaj giydirilip asker tıraşı edilen Yusuf, davul zurna eşliğinde halay çekti, ailesi gurur duydu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

İlçe sakinleri, asker olmak isteyen yüzde 70 görme engelli ve zihinsel engelli 35 yaşındaki Yusuf Ceyhan için eğlence programı hazırladı.

Kamuflaj giydirilip asker tıraşı edilen Ceyhan için ilçe meydanında davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.

Baba Yakup Ceyhan, gazetecilere, oğlunun ilçe sakinleri tarafından çok sevildiğini söyledi.

Yıllardır gençlerin kendisine gelerek "Yusuf'a bir asker elbisesi giydirelim" dediklerini belirten Ceyhan, "Nasip bugüneymiş. Elbette bu şerefli ordunun şerefli elbisesini giymekten daha güzel bir duygu yok. Oğlumun asker olmasını isterdim ama nasip böyleymiş. Bu elbiseyi onun üzerinde görmek de bize ömür boyu gurur verecek. Bu bayrağın altında görev yapan askerlerimize, polisimize ve devletimizi idare edenlere Allah başarılar versin." diye konuştu.

Anne Gülende Ceyhan da oğluyla her zaman gurur duyduğunu ifade ederek, "Yusuf, Allah'ın bir hikmeti, nimeti. Onunla hep mutluyuz. Hiçbir zaman onunla yaşamaktan pişman olmadım. Rabbime binlerce şükürler olsun." dedi.

Yusuf Ceyhan ise kendisi için düzenlenen organizasyondan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şenliğe katılanlara teşekkür eden Ceyhan, "Bu vatan elbisesi bize bir anı oldu, çok sevinçliyim. Asker olmak istiyordum, bugün bu duyguyu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Asker eğlencesine, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Çomak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammet Enes Karaca, Yusuf Ceyhan'ın yakınları ve arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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