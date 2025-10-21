Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü
Sivas'ın Hafik ilçesinde, arazi sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 70 yaşındaki Mustafa Çatak hayatını kaybetti. Kavga sırasında komşusu A.S. tarafından vuruldu. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Çatak (70), Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getirdiği esnada sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. (69) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, A.S. üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından kaçan A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel