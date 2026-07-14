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Sivas’ta 15 Temmuz Anı Merkezi’ne yoğun ilgi

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Sivas'ta valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Anı Merkezi" ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Sivas'ta valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Anı Merkezi" ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Kongre Müzesi'nin arkasındaki alanda oluşturulan merkez, 10 Temmuz'da Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ile il protokolünün katılımıyla ziyarete açıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı merkezde, Türkiye genelinden ve Sivas'tan fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının yer aldığı videolar, gazete kupürleri, kronolojik olay akışı ve bilgilendirici panolar bulunuyor.

Darbe girişimi gecesinde yaşananların çeşitli görsellerle aktarıldığı merkezde, öğrenciler tarafından hazırlanan 15 Temmuz şehitlerinin portrelerinin yer aldığı tablolar da sergileniyor.

Ziyaretçiler, oluşturulan sanal gerçeklik deneyim alanı sayesinde 15 Temmuz gecesi yaşananları farklı bir deneyimle görme imkanı buluyor. Merkezde ayrıca darbe girişimi sırasında zarar gören bir araç da yer alıyor.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği 15 Temmuz Anı Merkezi, 16 Temmuz'a kadar her gün 09.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
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