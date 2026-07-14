Ugochukwu'dan sonra bir yıldız daha! Dünya bu transferi konuşur
Yeni sezonun ilk transferini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray, ses getirecek bir takviye için daha kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Brahim Diaz içi 20 milyon Euro'luk teklif hazırladı.
- Galatasaray, Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ı transfer etmek için 20 milyon Euro bütçe ayırdı.
- Brahim Diaz, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına girerken, 26 yaşında ve geçen sezon 42 maçta 2 gol 9 asist yaptı.
- Transfer için Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun kararı bekleniyor.
Süper Lig'de üst üste dört şampiyonluk kazanan Galatasaray, transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı.
UGOCHUKWU'DAN SONRA BİR TRANSFER DAHA
İlk olarak Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu İstanbul'a getirerek kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı yönetim, gözünü şimdi de dünya çapında ses getirecek ikinci bir transfere dikti.
YENİ HEDEF BRAHIM DIAZ
İlk transfer hamlesinin ardından vites yükselten Galatasaray, Real Madrid forması giyen dünya yıldızı Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Milliyet'in aktardığı habere göre; Sarı-kırmızılılar bu dev transferi gerçekleştirmek için tam 20 milyon Euro'luk dev bir bütçeyi gözden çıkarmış durumda.
MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR
Adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan Fas asıllı İspanyol yıldız için Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun vereceği nihai karar bekleniyor.
SÖZLEŞMESİNDE SON YILA GİRİLİYOR
Real Madrid ile kontratının son yılına adım atan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon İspanyol devinde çıktığı 42 resmi karşılaşmada toplam 1666 dakika süre aldı ve takımına 2 gol, 9 asistlik bir katkı sağladı.