Sivas-Göğsünden 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyat ile Saniye Elmalı'nın (77) göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Kentte yaşayan Saniye Elmalı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen göğüs kısmındaki kitle için SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleri tarafından muayene edilen Elmalı, ameliyata alındı. Elmalı'nın göğsünden 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı.

'AMELİYATIMIZ BAŞARIYLA TAMAMLANDI'

Hastanın uzun süre göğüs duvarında bulunan büyük kitle ile yaşamını sürdürdüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, ameliyat hakkında bilgi verdi. Özbey, "Bu tür göğüs duvarı tümörleri nadir görülen olgulardır. Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sinan Soylu ise "Hastamızda sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle mevcuttu. Göğüs Cerrahisi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleriyle planlı bir operasyon gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlı bir cerrahiydi ancak ekip uyumu sayesinde operasyon başarıyla tamamlandı" diye konuştu.

'ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI'

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Arife Defne ARSLAN/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı