Sivas-Göğsünden 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, 77 yaşındaki Saniye Elmalı'nın göğsünden 7 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın durumu iyiye gitti.

Kentte yaşayan Saniye Elmalı, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen göğüs kısmındaki kitle için SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleri tarafından muayene edilen Elmalı, ameliyata alındı. Elmalı'nın göğsünden 7 kilo 750 gram kitle çıkarıldı.

'AMELİYATIMIZ BAŞARIYLA TAMAMLANDI'

Hastanın uzun süre göğüs duvarında bulunan büyük kitle ile yaşamını sürdürdüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, ameliyat hakkında bilgi verdi. Özbey, "Bu tür göğüs duvarı tümörleri nadir görülen olgulardır. Hastamız uzun yıllardır bu kitleyle yaşamış ve daha sonra kliniğimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi müdahale kararı aldık. Ancak bu tür büyük ve kompleks ameliyatlar ekip çalışmasını gerektirir. Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleriyle multidisipliner bir yaklaşım sergiledik. Ameliyatımız başarıyla tamamlandı ve hastamızın genel durumu oldukça iyi" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sinan Soylu ise "Hastamızda sağ göğüs bölgesinde, kaburga travmasına bağlı geliştiği düşünülen ve göğüs duvarını etkileyen büyük bir kitle mevcuttu. Göğüs Cerrahisi ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekipleriyle planlı bir operasyon gerçekleştirdik. Oldukça kapsamlı bir cerrahiydi ancak ekip uyumu sayesinde operasyon başarıyla tamamlandı" diye konuştu.

'ARTIK DAYANACAK GÜCÜM KALMAMIŞTI'

Sağlığına kavuşan Saniye Elmalı ise "Uzun yıllardır bu rahatsızlıkla yaşıyordum. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Hocam ve tüm ekibe minnettarım. Derdimden kurtardılar, hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: Arife Defne ARSLAN/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökhan Şahin:

Bu kadar büyük bir kitle insanın içinde ne kadar acı çekmesi gerekiyor ama en kötüsü ameliyat sırasında doktor açıyor götürüyor çıkarıyor tamamen hayvan gibi davransa bilirim canlı varlık da olsa

Haber YorumlarıHasan Yavuzhan Avcı:

Bu ülkede özel hastaneler milyonlar kazanırken devlet hastanelerinde hala bu seviyede ameliyat yapılıyor bari bunlar iyi haber gibi sunulsun ama aslında durumun ne kadar kötü olduğunun göstergesi bu kadar büyük bir kitle daha erken fark edilmeli ve başarılı muamele uygulanması gerekiyordu

Haber YorumlarıEmre Harmankaya:

7 kilo 750 gram demişler ama bu kadar büyük bir şey nasıl insanın vücudunda kalabiliyor ya hani merak ettim de ayrı konu tabii doktorlar başarılı olmuş tebrik ederim Saniye hanıma da geçmiş olsun Sivas hastanesine de güzel bir şey

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

