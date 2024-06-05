Sivas'ta 4006 TÜBİTAK Fuarı Açıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Fuarı, Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışıyla başladı. Belediye Başkanı Murat Sevinç'in de katıldığı açılışta, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 4006 TÜBİTAK Fuarı açıldı.
Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını, Belediye Başkanı Murat Sevinç yaptı.
Açılışın ardından stantları gezen Sevinç ve beraberindekiler, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açılışa, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.