Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde bir olumsuzluk yaşanmadı, ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 18.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Deprem nedeniyle ilçede bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

OLUMSUZ DURUM YOK

Gürün Kaymakam Halil Yazıcı, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.