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Sivas'ta 29 Ekim çelenk töreni öncesi sağanak katılımcılara zor anlar yaşattı

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Sivas'ta 29 Ekim çelenk töreni öncesi sağanak katılımcılara zor anlar yaşattı
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Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak tören öncesi aniden bastıran sağanak, katılımcılara zor anlar yaşattı. Yağıştan korunmaya çalışan protokol üyeleri ve katılımcılar, sağanağın etkisini yitirmesinin ardından töreni gerçekleştirdi.

SİVAS'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk töreni öncesi aniden bastıran sağanak, katılımcılara zor anlar yaşattı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından tören yapıldı.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve protokol üyeleri katıldı.

Tören öncesinde aniden bastıran sağanak, hazırlıksız yakalanan katılımcılara zor anlar yaşattı. Katılımcılar yağıştan korunmaya çalıştı. Sağanağın etkisini yitirmesinin ardından çelenk töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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