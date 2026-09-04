Haberler

Divriği Cam Seyir Terası'nda Ekstrem Atlayış

Divriği Cam Seyir Terası'nda Ekstrem Atlayış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SİVAS’ın Divriği ilçesinde, 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek cam seyir terası olarak bilinen Divriği Cam Seyir Terası, ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Samet Baydar'ın atlayışına sahne oldu.

SİVAS'ın Divriği ilçesinde, 243 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olarak bilinen Divriği Cam Seyir Terası, ekstrem sporcuları Cengiz Koçak ve Samet Baydar'ın atlayışına sahne oldu.

Ekstrem sporlarıyla tanınan Cengiz Koçak ve Samet Baydar, Sivas'ın Divriği ilçesindeki 243 metre yüksekliğindeki Divriği Cam Seyir Terası'na geldi. Koçak ve Baydar hazırlıklarını tamamladıktan sonra cam terastan kendilerini boşluğa bıraktı. Atlayışlar sırasında bölgede bulunanlar büyük heyecan yaşarken, o anlar kafa kamerası ve dron ile görüntülendi. Başarılı şekilde gerçekleştirilen atlayışların ardından Koçak ve Baydar güvenli bölgeye iniş yaptı.

Atlayış sonrası açıklamalarda bulunan Cengiz Koçak, "Atlayışımızı yaptık ve Çaltı Çayı Kanyonu'na iniş yaptık. Divriği Seyir Terası buraya değer katıyor. Umarım ileride burada yine atlayışlar yaparım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi: İşte maliyeti

Tam 16 ili ilgilendiren dev projede sona gelindi! İşte maliyeti
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı

Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha
Nepal'de sel: Tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra kurtarıldı

Sel felaketinden 9 gün sonra mucize! 2 işçi sağ kurtarıldı
Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı

Sünneti saray törenine çevirdi! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
Okul saldırısı davasında baba suçlamaları reddetti

Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
İran'dan ABD'ye sert yanıt: Savaşı başlatan sizsiniz

ABD İran'ı suçladı, yanıt gecikmedi: Hikayeyi baştan anlatın
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın