Sivas'ta geçen yıl 151 sosyal medya hesabına erişim engellendi

Sivas'ta 2025'te sanal dolandırıcılık ve terör propagandası yapılan 151 sosyal medya hesabına erişim engellendi, 729 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç ve suçluların önlenmesine yönelik 2025 yılı içerisinde sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu çerçevede, internet ve sosyal medya platformları üzerinde yapılan çalışmalarda, yasadışı bahis, dolandırıcılık, PKK/KCK ve FETÖ terör örgütü propagandası ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik, müstehcenlik içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 151 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Ayrıca asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik ve kaçakçılık suçlarında 729 şüpheliye de yasal işlem yapıldı.