SİVAS'TA 125 KİŞİ 'UMRE' DOLANDIRICILIĞI İDDİASIYLA POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Sivas'ta N.T. isimli şahıs tarafından umre vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen 125 kişi, ödedikleri paraların geri iadesi için polis merkezine başvurdu. Umre uçuşu hakkında bilgi alamayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Kentte umre ibadetini yerine getirmek için bir firma ile irtibata geçen 125 kişilik grup, kişi başı ortalama 1500 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi N.T.'den bir daha haber alamadıklarını iddia eden ve 26 Mart akşamı umre uçuşunun olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, Üçlerbey Polis Merkezi önünde toplandı. Şikayet dilekçesi veren vatandaşlar, firmaya tepki gösterdi

'BİR MUHATAP BULAMIYORUZ'

Umre vaadi ile dolandırıldığını söyleyen Hüseyin Canhisar, "Umreye gitmek için yazıldık. Ramazandan önce müracaat etmiştik. Sonra da paralarımızı ödedik. Eşim ve ben toplamda 3 bin dolar ödedik. 26 Mart akşamı uçuş var dediler. Şu an bir muhatap bulamıyoruz. Uçuşumuz ile ilgili bir bilgi vermiyorlar. Karakola şikayet dilekçesi vermek için geldik. Firmanın buradaki acentesi tarafından dolandırıldık. Bizden alınan paralar nerede, belli değil" dedi.

Gülümser Canhisar ise "Artık bu son günler. Suudi Arabistan hac dönemi yaklaştığı için umreyi kapatacak. Gitsek bile süremiz eksik olacak. Gitsek bile umremizi yapamayacağız" diye konuştu.

Toplanan kalabalık, polis ekiplerinin konuyla alakalı gerekli incelemenin yapılacağını söylemesinin ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Haberler.com
500

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

İsrail çökmek üzere! Ordunun 1 numarası Netanyahu'yu açık açık uyardı
Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı

Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil