Sivas Suşehri'nde müstakil evde doğal gaz sıkışması patladı, 3 kişi yaralandı

Sivas Suşehri'nde müstakil evde doğal gaz sıkışması patladı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Taşköprü Mahallesi'ndeki müstakil evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan müstakil evde, biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından evde büyük çapta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.