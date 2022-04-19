Sivas merkezli 'terör' operasyonuna 4 gözaltı - Haberler

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Sivas merkezli 'terör' operasyonuna 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Güncel
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Sivas merkezli 'terör' operasyonuna 4 gözaltı

SİVAS merkezli 4 ilde jandarmanın yürüttüğü çalışmada terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

SİVAS merkezli 4 ilde jandarmanın yürüttüğü çalışmada terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKP-C ile bağlantılı 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla 5 şüpheliyi tespit etti. Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen ve kentte bir besi çiftliğinde çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu H.C. (26) gözaltına alındı. 'DHKP-C propagandası yapmak' suçundan aranan M.Ö.'nün (53) de Ankara'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlendi. Ekiplerin bildirmesi ile M.Ö. Ankara'da yakalanıp, gözaltına alındı.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçlamasıyla arama kararı bulunan M.K. (37) de Kayseri'de tespit edildi. Bir inşaat firmasında çalışan M.K. ekiplerin haber vermesiyle yakalandı. Yine FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan V.T. (44) Yalova'da tespit edilip gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu belirlenen ve sosyal medya hesabından propaganda yaptığı tespit edilen B.B.'yi (36) yakalamak için çalışmaların da sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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