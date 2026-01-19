Haberler

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Malatya kara yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, araçların geçişine izin verilmeyen bölgede müdahale etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
