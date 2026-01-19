Sivas-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Sivas-Malatya kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ulaş ilçesinde araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalara devam ediyor.
Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.
Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel