Sivas-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas-Malatya kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ulaş ilçesinde araç geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalara devam ediyor.

Sivas- Malatya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

Ulaş ilçesinde araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları ilçe girişinde bekletiyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
