Sivas Kongresi'nin 106. Yıl Dönümü Esenyurt'ta Anıldı

Esenyurt'ta, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla 58 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyede yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü Esenyurt'ta anlamlı bir etkinlikle anıldı.

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Sivaslılar Kültür Evi Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, belediyenin Hatıra Fidanlığı'nda 58 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, programdaki konuşmasında, ilk görev yeri olması dolayısıyla Sivas'ın kendisi için özel bir anlam taşıdığını, Sivas Ulaş Kaymakamlığı görevinde yaşadığı anıların, bu kente olan bağlılığını daha da pekiştirdiğini belirterek, fidan dikiminin, hem tarihi yad etmek hem de geleceğe nefes olmak açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Programa, Esenyurt Sivaslılar Kültür Evi Derneği Başkanı Hatice Özcan Uygun, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dikilen 58 fidan ile Sivas Kongresi'nin 4 Eylül 1919'daki tarihi önemi vurgulanırken, etkinlik sonunda katılımcılar tarafından fidanlara can suyu verildi.