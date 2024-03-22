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Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

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Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Hafik ilçesinde kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede, Hafik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu. Gölde su seviyesinde artış dikkat çekti.

İlçe esnafı da iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

Ulaş

Ulaş ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

İlçede 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nün de etrafı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gemerek

Gemerek ilçesinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sabah güne karla başlayan ilçe esnafından Yalın Şimşek, "Bu yıl ocak ve şubat aylarında neredeyse hiç kar yağmadı. Artık kışın bittiğini düşünüyorduk. Güne beyaz örtüyle uyandık, şaşırdık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gemerek Sivas Hafik Yaşam Güncel Haberler

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