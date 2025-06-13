Sivas'ın Gürün İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Sivas'ın Gürün İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk tespitlere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışmalarına başladı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk tespitlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 10.26'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada; 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Gürün ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken, Sivas merkezden hissedilmedi. Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı. Deprem sonrası Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Gürün ilçemiz olan 4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim

Ünlü oyuncu ağlayarak isyan etti: İntiharın eşiğine geldim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı

3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.