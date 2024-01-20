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Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gürün ilçesi olarak belirlendi ve 5,33 kilometre derinlikte gerçekleşti. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taraması için bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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