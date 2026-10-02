Sivas'ın Gemerek ilçesinde emniyete 2 yeni hizmet aracı törenle kazandırıldı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde emniyete 2 yeni hizmet aracı törenle kazandırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Gemerek ilçesindeki İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni hizmet aracı kazandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre araçlar için tören düzenlendi, törende kurban kesimi yapıldı ve dua edildi.
Sivas'ta Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni hizmet aracı kazandırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 yeni hizmet aracı için tören düzenlendi.
Kurban kesimi yapılan törende dua edildi.
Kaynak: AA