Sivas'ın Gemerek ilçesinde emniyete 2 yeni hizmet aracı törenle kazandırıldı

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Sivas'ta Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2 yeni hizmet aracı kazandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 2 yeni hizmet aracı için tören düzenlendi.

Kurban kesimi yapılan törende dua edildi.

Kaynak: AA