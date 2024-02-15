Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, muhtarlar çalışmaları hakkında bilgilendirildi ve 'tularemi hastalığı' konusunda bilgi verildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Murat Emre Akkaş, muhtarlara "tularemi hastalığı" hakkında bilgi verdi.
Toplantıya Belediye Başkanı Hasan Şen, kurum müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.