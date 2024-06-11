Sivas'ın Akıncılar ilçesinde LGS başarılı öğrencilere gezi ödülü

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan öğrenciler gezi ile ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler Divriği, Malatya, Elazığ, Bitlis ve Van'ı gezdi.

"Maziden Atiye Projesi" kapsamında Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Erciş Balık Bendi, Muradiye Şelalesi, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nı gezen öğrenciler tarihi mekanları tanıma fırsatı buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı, çalışan, emek veren, gayret gösteren ve başarılı olan öğrencileri gezi ile ödüllendirdiklerini söyledi.