Sivas haberi | Sivas'ta yeni itfaiye binası hizmete açıldı

Sivas'ta belediye tarafından 17 bin metrekare alana kurulan itfaiye hizmet binası hizmete girdi.

Vali Yılmaz Şimşek, Yenişehir Mahallesi'ndeki binanın açılışında, son yıllarda artan doğal afetlerin, şehirlerde güçlü bir itfaiye teşkilatının olması gerektiğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Bu konudaki örnek illerden birisinin de Sivas olduğunu belirten Şimşek, "İtfaiye erlerinin olaylara hızlı müdahale edebilmesi, doğal afetlerde üst düzeyde sonuç alabilmesi için 17 bin metrekare alanda en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hayata geçirilen yeni itfaiye binası bu minvalde önemlidir." dedi.

Riskli bir görevi cesurca yerine getiren itfaiye erlerinin işlerinin daha kolaylaşacağını ve olaylara hızlı müdahale ile daha başarılı sonuçlar alınabileceğini aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"İlimizde sadece yangınlarda değil, fırtına, sel ve deprem gibi tüm doğal afetlerde de her zaman her yerde 24 saat canla başla çalışarak halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayan en büyük kuruluşlardan birisi hiç kuşku yok ki itfaiye teşkilatımızdır. Zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, dürüst ve özverili bir çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi, büyük bir titizlikle ve hakkıyla veren kıymetli itfaiye teşkilatımızın mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de itfaiye personelinin daha rahat bir ortamda, olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi için yeni bir hizmet binasına ihtiyaç olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"İtfaiye hizmet binamız teknolojinin tüm yeniliklerini içinde barındırıyor. Ülkeye örnek olacak tesislerden birisidir. 5 bin metrekare kapalı alan içindeki tesisimizde, eğitim ve tatbikat alanı var. Özellikle önleyici tedbir olarak anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımıza eğitim vereceğiz. Yine tesis içerisinde simülasyon odası, kondisyon salonu, kütüphane, çocuk eğitim parkı, personel dinlenme alanları, spor alanları, idari kısım, misafirhaneler ve itfaiye araçlarının son sistem garajından oluşmaktadır."

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ise yeni itfaiye binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından itfaiye binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Vali Şimşek, 1936 model itfaiye aracının direksiyonuna geçerek, Başkan Bilgin ile bir süre tur attı.