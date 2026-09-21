Sivas Gültepe'de LPG dönüşümü yapan iş yerindeki yangında 4 kişi yaralandı

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Sivas'ta LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde gaz parlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi'nde LPG dönüşüm sistemi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle gaz parlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA