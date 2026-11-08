Sivas Gölova'da karda mahsur kalan araçlar tuzlama sonrası kurtarıldı

Sivas Gölova'da karda mahsur kalan araçlar tuzlama sonrası kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sivas'ın Gölova ilçesinde buzlanma nedeniyle Karayakup köyü yakınlarında mahsur kalan araçlar, ekiplerin tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı. Hafik'in Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde aksayan köy yolları da İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı.
İlçeye bağlı Karayakup köyü yakınlarında çok sayıda araç yolda oluşan buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yolda yaptığı tuzlama çalışmasının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Hafik ilçesinin Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde de kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası yollar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA