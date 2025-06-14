Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi İmza Günü Düzenlendi

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi İmza Günü Düzenlendi
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Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri, öğretmenleri Hüseyin Kaya'nın editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi. Öğrencilerin şiir, deneme, hikaye ve destan gibi çeşitli türlerdeki eserleri büyük ilgi gördü.

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi, yaratıcı yazarlık atölyesi öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin Kaya editörlüğünde yayımladıkları 12 kitap için imza etkinliğinde bir araya geldi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 50 öğrencinin şiir, deneme, destan ve hikaye türünde ürünlerinin yer aldığı eserler bireysel ve ortak çalışmalardan oluşuyor.

Buruciye Medresesi'ndeki imza etkinliğinde kitapseverlerin yazarlarıyla buluştuğu eserler arasında "Sözcüklerin Kanadında Yolculuk", "Cumartesi Sabahı Siz Henüz Uykudayken", "Zamansız Sözler Aynası", "Rüya Taciri", "Yarım Mavi", "Kalemin Rüyası", "Hayal Salıncağında Salı Düşleri", "Mazinin Gölgesi", "Hayal Atlasında Söz Irmakları", "Farklı Dünyalar Pusulası", "Kalbimde Büyüyen Sözler" ve "Bazı Tuğlalar" bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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