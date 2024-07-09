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Adana'da İnşaat İşçisi Sıva Yaparken Düşerek Hayatını Kaybetti

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ADANA'da inşaat halindeki apartmanın 6'ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44), hayatını kaybetti.

ADANA'da inşaat halindeki apartmanın 6'ncı katında sıva yaparken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ali Soylu (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Site şantiyesinde sıvacılık yapan Mehmet Ali Soylu, 9 katlı apartmanın 6'ncı katında çalışırken dengesini kaybedip balkondan düştü. Toprak zemine düşen Soylu, ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Soylu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Mehmet Ali Soylu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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