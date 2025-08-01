Siva: Doğa ve Medeniyetin Buluştuğu Şifalı Vaha

Mısır'ın başkenti Kahire'ye yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta bulunan Siva kentinin sakinleri, şehirlerini doğa ve medeniyet arasında şifalı bir vaha olarak görüyor.

Siva, her yıl 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar üç ay süren yaz sezonunda düzenlenen sıra dışı şifa gezileriyle şöhret kazandı.

Bu mevsimde her yıl binlerce kişi rahatlamak, kum ve tuza gömülmek, kükürtlü su kaynakları ile tuz göllerinde yüzmek gibi geleneksel tıbbını deneyimlemek için Siva'nın yolunu tutuyor.

"Şifa sezonu"

Siva'daki şifa dükkanlarından birinin sahibi Tarık Halid Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şifa sezonunu her yıl 15 Haziran'da başlatıyoruz ve 15 Eylül'e kadar devam ettiriyoruz." dedi.

Ebu Bekir, yükselen sıcaklıkların tarihi vaha Siva'da geleneksel tıp ve halk şifacılığı için daha uygun olduğunu anlattı.

Siva'da yapılacak "şifa yolculuğunun" birkaç gün sürdüğünü söyleyen Ebu Bekir, gezinin kükürtlü suya girmekle başladığını ardından kuma gömülmenin geldiğini, burada insanların vücuduna doğal yağlar sürüldüğünü ve sıcak içeceklerin ikram edildiğini aktardı.

Ebu Bekir, tüm bunların vücudun rahatlamasına, özellikle kemik ağrıları ve cilt hastalıkları başta olmak üzere çok sayıda hastalık ve enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Mısırlı işletmeci, Siva'da insanların kuma gömülebileceği 11 nokta ve çok sayıda kükürtlü su kaynağı olduğunu ve bazen bir şifa gezisinin ulaşım maliyetleri dahil yaklaşık 123 doları bulduğunu belirtti.

Ebu Bekir, Siva'da yapılan yıllık şifa yolculuğunun, doğa ve medeniyetle iç içe, rahatlama ve eşsiz bir şifa programı arayan çok sayıda Mısırlı ve yabancı ziyaretçiyi cezbettiğini söyledi.

Siva'da safari turları ve arkeolojik alan ziyaretlerinin de yapıldığını kaydeden Ebu Bekir, ziyaretçilerin gün batımı ve doğumunu da çok beğendiklerini ifade etti.

Doğa, alternatif tıp ve sakinliğin adresi

Mısır Enformasyon Servisi verilerine göre Siva, sahil kenti Marsa Matruh'un yaklaşık 300 kilometre güneybatısında yer alıyor.

Mısır'da doğal şifa arayanlar için en ideal yerlerden biri olan Siva, şiirsel sakinliği, temiz havası, berrak bir gökyüzü ve sıcak iklimiyle öne çıkıyor.

Siva'nın güneydoğusunda, bölge halkının kutsal dağ olarak kabul ettiği ve her yıl ekim ayında kutlama yaptığı Dakrur Dağı bulunuyor.

Dağ, antik çağlardan beri romatizma hastalıklarına, eklem ağrılarına ve genel halsizlik ile bitkinlik hissine karşı yerel halk için tedavi edici öneme sahip.

Tedavi, uzmanlar tarafından günün belirli saatlerinde bedeni kuma gömme şeklinde uygulanıyor.

Dakrur Dağı'nda alternatif tıp yöntemleri Mısırlıların yanı sıra yabancı ziyaretçilerin de uğrak yeri olan alternatif tıp turizminin merkezi haline geldi.

Ayrıca, Siva'nın mineralli kaynak sularının, sedef hastalığı ve romatizma gibi hastalıkların doğal tedavisinde kullanıldığı ifade ediliyor.

Mısır basınına göre, en ünlüleri Kleopatra, Kureşt, Dakrur, Tagzert, Fatnas, El-Hamam, Hamisa ve Ayn el-Arais olmak üzere Siva'da yaklaşık 200 kükürtlü su kaynağı bulunuyor.

Kleopatra'da su, doğal kaplıcalarla yenilenirken adını sularında yüzdüğü söylenen eski Mısır kraliçesi Kleopatra'dan alıyor.

Fatnas kaynağı da özellikle gün batımında palmiye ağaçları ve çöl manzaralarıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu Fatnas Adası'nda bulunuyor.

"Siva tarih ve doğanın bir arada bulunduğu bir hazine"

Mısırlı arkeolog ve tarih uzmanı Mecdi Şakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siva Vahası, muhteşem doğa ile büyük medeniyetin harmanlandığı nadir bir şaheser." dedi.

Siva'nın ziyaretçilerini büyülediğini aktaran Şakir, "Siva tarih ve doğanın bir arada bulunduğu bir hazine." ifadelerini kullandı.

Şakir, Siva'daki alternatif tıp turizminin derin bir tarihi olduğunu savunarak "Siva, modern turizmi canlandırmaya yardımcı olan çeşitli kükürt kaynaklarına ve kum tepelerine sahip." diye konuştu.

Mısırlı arkeolog, "Açık hava sineması olarak da kullanılabilen bu vahada, birbirinden farklı ritüeller ve festivallerin yanı sıra dünyanın en ünlü defileleri de gerçekleştirilebiliyor." dedi.