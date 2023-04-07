Site yönetimi ele geçirip 212 daireyi 785 kişiye satan şebekeye operasyon! 29 kişi gözaltında

İstanbul Esenyurt'ta silah zoruyla site yönetimini ele geçirdiği öne sürülen şebekeye 6 ilde yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Sitedeki 212 daireyi 785 kişiye sahte "ikiz satış" yaparak 300 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şebeke üyelerinin ev sahiplerini de silahla darp ettikleri öğrenildi.

Esenyurt'ta siteden daire satın alanlar iddiaya göre, site yönetimine silah zoruyla el koyan şebeke yüzünden evlerine yerleşemedi.

EV SAHİPLERİNİ SİLAHLA DARP ETMİŞLER

Sitedeki 212 daireyi 785 kişiye sahte 'ikiz satış' yaparak sattığı da öne sürülen N.A. ile Ç.Ş.'nin liderliğindeki şebeke üyeleri ise bazı ev sahiplerini silahla darbetti. Yaklaşık 2 senedir parasını ödedikleri evlerine yerleşemeyen mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu.

300 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Şikayet üzerine polis, şebeke üyesi 34 kişinin kimliğini tespit etti. 300 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 58 adet çeşitli ebatlarda fişek, 24 adet kartuş ve çok sayıda çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.