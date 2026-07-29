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Site havuzunda hareketsiz bulunan Kadir, Gaziantep'te toprağa verildi

Site havuzunda hareketsiz bulunan Kadir, Gaziantep'te toprağa verildi
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GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDIBursa’nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan, aramalar sonucu yüzme havuzunda hareketsiz bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir Tohum'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gaziantep’e getirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site içerisinde oynarken kaybolan, aramalar sonucu yüzme havuzunda hareketsiz bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kadir Tohum'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Gaziantep'e getirildi. İkindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tohum, gözyaşları içerisinde Gaziantep Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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