Şişli'deki Bahar Aksu cinayetine ilişkin 4 sanık hakim karşısında

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıldan 9'ar yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada tarafların avukatları ile ölen Bahar Aksu'nun ailesi de hazır bulundu.

Maktul Aksu'nun eski eşi olan tutuklu sanık Rüstem Elibol, yaptığı savunmada, İstanbul'a ev bakmak amacıyla geldiklerini, diğer sanık arkadaşlarının suçu olmadığını iddia etti.

Sanık cinayeti tasarlamadığını savundu

Maktul Bahar Aksu'yla barışmak ve yeniden evlenmek istediğini öne süren Elibol, "O gün kendisiyle görüştüm bana 'Sen adam mısın?' deyince çok sinirlendim. Çok pişmanım. İstanbul'a geldiğimde yanımda iki arkadaşım vardı. Onlarla birlikte geldik. İstanbul'da 2 ya da 3 gün kaldık, sonra Çanakkale'ye geri gittik. Samet'i alıp tekrar İstanbul'a geldik. Bu süreçte kiralık evlere göz gezdirdik. Çok pişmanım. Olay plansız bir anda gelişti, ben tasarlamadım." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanı, sanık Elibol'a, önceki ifadelerini okuyarak bunların doğru olup olmadığını sordu.

Sanığın 'Doğrudur.' şeklinde yanıt vermesi üzerine mahkeme başkanı, "Ne doğru? Ne desem doğrudur diyorsun, hangisi doğru?" dedi.

Sanık ise susma hakkını kullanarak bir şey söylemek istemediğini belirtti.

Sanık Aziz Başkan da sanık Elibol ile İstanbul'da gezdiklerini, olayla ilgisi olmadığını savundu.

Olay anında kendisinin arabanın içinde arka koltukta olduğunu aktaran Başkan, "Rüstem dışarı çıktı. Maktul ile görüşmek istedi, ben vurulduğu anı görmedim. Ayrıca Bahar'ı arabaya bindirmek için de dışarı çıkmadım. Benim İstanbul'a geliş amacım gezmek ve Rüstem'e ev bakmaktı. Başkanım bizim aklımızın ucundan bile geçmezdi. Öyle bir şey olacağını bilsek biz asla İstanbul'a bile gelmezdik." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Maktulün annesi Gülçin Küçüktorun duruşmada, kızı Bahar Aksu'nun evliliğinde sürekli şiddet gördüğünü, bu nedenle kadın sığınma evine gittiğini belirtti.

Kızı Aksu'yu kadın sığınma evinden aldıktan sonra Edirne'de sanık Elibol'dan saklamak amacıyla köy evi tuttuğunu dile getiren müşteki Küçüktorun, "2 sene kızıma dışarı çıkmaksızın ben baktım. 3 yıl kadar Rüstem'den ses çıkmadı. Bahar antrenördür, 'Ben antrenörlüğe devam edeceğim. İstanbul'daki akrabamın yanına gidip otelde çalışarak hayatımı sürdüreceğim. Kaç kaç nereye kadar?' dedi. İzin verdim çalışmaya başladı, ben de çalışıyordum zaten. Devamlı konuşuyorduk kızımla. Şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır." ifadelerini kullandı.

Tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Rüstem Elibol ile Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıldan 9'ar yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaada, Rüstem Elibol'un ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz alan sanık avukatları savunma yapmak için süre verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta silahla vurularak öldürülmesine ilişkin eski eşi Rüstem Elibol ile Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın tutuklandığı kaydediliyor.

İddianamede, olaya ilişkin elde edilen görüntülerde, sanık Rüstem Elibol'un yerde hareketsiz halde yatan Aksu'ya silahla ateş etmeye devam ettiği esnada silahının tutukluk yaptığı belirtiliyor.

Bunun üzerine doldur boşalt diye tabir edilen hareketi yaparak silahını tekrar dolduran Elibol'un Aksu'ya ateş etmeye devam ettiği aktarılan iddianamede, Elibol'un olayın ardından koşarak uzaklaştığı, olaya karışan diğer şüpheliler Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar'ın da geldikleri araca binip kaçtıkları anlatılıyor.

İddianamede, Elibol ile diğer sanıkların bir süre sonra yakalandıkları, yapılan çalışmalarda Elibol ile Aksu'nun 2019 yılında evlenip 2022'de boşandıkları bilgisine yer veriliyor.

Taraflar 2022 yılında boşansalar da Rüstem Elibol'un Aksu'ya karşı tehdit teşkil eden eylemlerini sürdürdüğü ifade edilen iddianamede, eski eşinin kendisine ulaşamaması için Çanakkale'den ayrılan Aksu'nun önce annesinin yanına Edirne'ye, bir süre sonra da İstanbul'a taşındığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların olaydan önce 2 Mayıs'ta Çanakkale'den İstanbul'a gelerek keşif yaptıkları ve geceyi bir otelde geçirdikleri bilgisi veriliyor.

Sanıkların olaydan önce Aksu'nun ev ve iş yeri arasındaki güzergahını belirledikleri anlatılan iddianamede önceden yapmış oldukları hazırlığa göre her birinin rolünün olayda belli olduğu bildiriliyor.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların başından itibaren "kaçırmak amacıyla hareket ettiklerini" söyleseler de asıl amaçlarının Aksu'yu öldürmek olduğu vurgulanan iddianamede, "Aksu'nun kaçırılarak tekrar Rüstem Elibol ile birlikte yaşaması yönünde ikna edilmek istendiği iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, Elibol'un başından itibaren maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği" ifadelerine yer veriliyor.

İddianamedeki ceza istemleri

İddianamede, sanık Rüstem Elibol'un "tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenmişti.

Rüstem Elibol'un ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti

İddianamede, diğer şüpheliler Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.