Metro çıkışı bir kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik - Haberler

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Metro çıkışı bir kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Şişli'de bulunan Osmanbey metrosunun çıkışında bir kadının kalçasına dokunulduğu yönündeki söylenti, ortalığı karıştırdı. Kadının gösterdiği şahıs, koşuşturmacanın ardından yakalandı. Polisteki ilk ifadesinde olayı kabul eden şahıs, yanlışlıkla dokunduğunu söyledi.

Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu.

DOKUNDUĞUNU KABUL ETTİ

Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

Metro çıkışı kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik

Metro çıkışı kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik

Metro çıkışı kadının kalçasına dokunulduğu söylendi, Nişantaşı karıştı! Tehlikeli gerginlik

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Metro Şişli Güncel Haberler

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