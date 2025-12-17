Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde adeta bir can pazarı yaşandı. Bir otomobil, yaya geçidinden geçen 5 kişiye çarptı. Yaralılar için sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, kazanın şoku çevredeki vatandaşları da derinden etkiledi.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, yoğun saatlerde yaya geçidinden geçen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından dehşetle izlendi.

HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastanelere sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Sürücünün ifadesine başvurulurken, kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü.

Yılmaz OKUR