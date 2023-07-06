Şişli'de bir eczanede çalışan Gökhan Baran'ı öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, duruşmada özür diledi ve konuşacak sağlık durumunda olmadığını belirtti. Baba da şikayetçi olduğunu söyledi.

Şişli'de eczane çalışanını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Şişli'de eczane çalışanını öldüren sanık : "Özür diliyorum böyle bir şey olmasını istemezdim"

İSTANBUL - Şişli'de eczane çalışanını bir süredir kendisine aşağılayıcı konuştuğu iddiasıyla tartışma sonrası silah alıp öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Şişli'de bir eczanede çalışan Gökhan Baran'ı 4 Nisan tarihinde kendisine aşağılayıcı konuştuğu iddiasıyla tartışma sonrası silah alıp öldürdüğü öne sürülen sanık Kadir Keleş'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Keleş, maktul Gökhan Baran'ın babası müşteki Ömer Baran ve taraf avukatları katıldı.

"Konuşacak sağlık durumunda değilim "

Duruşmada apartman görevlisi olduğunu belirten sanık Kadir Keleş, "Öncelikle çok üzgünüm, çok pişmanım. Gökhan beyin ailesine baş sağlığı diliyorum. Özür diliyorum, böyle bir şey olmasını istemezdim. Konuşacak sağlık durumunda değilim. Akıl hastalıklarından tedavi görmedim. Hiç psikiyatri doktoruna gitme gereği hissetmedim. Sağlıklı konuşamam. Bir dahaki celse konuşacağım" dedi.

Müşteki Ömer Baran ise beyanında olayı görmediğini, oğlunun hasta olduğunu söylendiği ve hastaneye gittiğinde oğlunun öldüğünü öğrendiğini söyledi. Baba Ömer Baran duruşmada, sanık Kadir Keleş'ten şikayetçi olduğunu da belirtti.

"Sanık takıntılı biriydi onun için kimse onunla muhatap olmazdı"

Mahkemede, olay sırasında eczanede bulunan Gözde Güner tanık olarak dinlendi. Güner, "2 el silah sesi duydum, sanığın çıktığı anı görmedim. İçeri girdiğimde Gökhan Baran yerde yatıyordu. Ben sanık ile maktulün aralarının bozulduğunu biliyordum fakat nedenini bilmiyorum. Sanık maktule 'ne bakıyorsun?' diye tepki veriyormuş. Ben sanık Kadir Keleş ile Gökhan Baran'ın olay öncesi eczane dışındaki kavgayı gözlerimle görmedim. Sadece çıktığımda sanığın yalpalandığını gördüm. Sanık takıntılı biriydi onun için kimse onunla muhatap olmazdı" dedi.

"Sanık heyecanlıydı panik atak içindeydi ve hala bağırıyordu"

Duruşmada tanıklık yapan ve olay yerine giden ekipte polis olarak görev alan Y.K, "Çevreden edindiğimiz bilgiye göre sanık Kadir Keleş iki yan apartmana geçmiş. Sanığın bulunduğu apartmana geçtiğimizde sanığı merdivenlerde otururken gördük. Yanında annesi olduğunu zannettiğimiz bir teyze vardı. Sanığa üst arama yaptığımızda tabanca ve bir adet fişek bulduk. Sanık heyecanlıydı panik atak içindeydi ve hala bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Duruşmada olay anına ilişkin görüntüler izlenirken, müşteki Ömer Baran kafasını başka bir tarafa çevirdi. Görüntülerin izlendiği sırada öfkelenen Baba Baran, sanığa sözlü olarak tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından dışarı çıkarıldı.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi, savunmalar için ek süre verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir Keleş'in 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.